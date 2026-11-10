Motor Raib saat Pemilik Terlelap, Polisi Sukses Ungkap Kasus dan Tahan 2 Tersangka

PAMEKASAN, RadarMaduramid – Harapan Rahman untuk kembali menemukan sepeda motornya akhirnya terwujud. Kendaraan yang hilang sejak Juli 2025 tersebut berhasil ditemukan polisi.

Sebelumnya, motor itu dicuri saat Rahman sedang terlelap. Rahman mengaku, peristiwa pencurian terjadi sekitar pukul 21.00.

Saat itu, dia sedang tidur dan baru mengetahui motornya hilang setelah mendapat kabar dari keponakannya. Kasus tersebut dilaporkan ke Polres Pamekasan pada 18 Juli 2025.

Advertisement Menurut Rahman, pencurian dilakukan dua orang. Satu pelaku berhasil diamankan saat kejadian, sedangkan satu lainnya melarikan diri.

”Saya mengucapkan terima kasih kepada Polres Pamekasan karena berhasil mengungkap kasus ini dengan baik dan menemukan motor saya,” kata pria asal Desa Palengaan Daja, Kecamatan Palengaan itu.

Kasatreskrim Polres Pamekasan AKP Yoyok Hardianto menuturkan, polisi berhasil mengamankan S, 38, warga Kabupaten Sampang. Sebelum beraksi, S terlebih dahulu memantau lokasi. Setelah merasa situasi aman, pelaku langsung melancarkan aksinya.

Advertisement Selain S, polisi juga mengamankan terduga pelaku lainnya berinisial IS asal Kabupaten Sampang. Penanganan kasus tersebut berdasarkan laporan polisi yang teregister di Polsek Pasean pada Senin (2/2).

Yoyok menegaskan, para pelaku terancam pidana maksimal tujuh tahun penjara. Penyidik masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam rangkaian kasus pencurian kendaraan bermotor tersebut.