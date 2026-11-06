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Pamekasan

Dishub Pamekasan Optimistis PAD Parkir Terpenuhi  

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Penulis: Amin Bashiri
DIPANTAU: Kepala Dishub Pamekasan Mohammad Yusuf Wibiseno berkoordinasi dengan petugas dishub di Pasar 17 Agustus.
DIPANTAU: Kepala Dishub Pamekasan Mohammad Yusuf Wibiseno berkoordinasi dengan petugas dishub di Pasar 17 Agustus.

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PAMEKASAN, RadarMadura.id – Dinas Perhubungan (Dishub) Pamekasan optimistis bisa memenuhi target pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor parkir. Hingga 1 November 2026, realisasi PAD parkir sudah mencapai 86 persen dari target Rp 5,040 miliar.

Dishub Pamekasan akan berupaya maksimal untuk mengejar kekurangan PAD tersebut. Bahkan, capaian PAD ditargetkan bisa melebihi dari target yang sudah ditentukan.

Kepala Dishub Pamekasan Mohammad Yusuf Wibiseno menyatakan, pihaknya tetap berkomitmen mengoptimalkan pendapatan dari sektor parkir. Dia meyakini target yang ditetapkan bisa tercapai, bahkan berpeluang terlampaui.

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”Karena itu, upaya menggali potensi pendapatan parkir akan terus dimaksimalkan hingga penghujung tahun. Dishub tidak ingin peluang menambah pemasukan daerah terlewat hanya karena waktu penarikan retribusi semakin terbatas,” tukasnya. (afg/bil)

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Editor : Amin Bashiri
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