Oleh Moh. Riski Kohar (Mahasiswa Pascasarjana Universitas Annuqayah Sumenep)

Advertisement Setiap November, guru kembali mendapat tempat istimewa dalam berbagai perayaan. Mereka disebut pahlawan tanpa tanda jasa, penjaga masa depan bangsa, bahkan fondasi kemajuan peradaban.

Pidato tentang kemuliaan profesi guru terdengar di sekolah hingga panggung peringatan Hari Guru Nasional. Namun, di balik penghormatan itu, ada kenyataan yang tidak boleh diabaikan, tidak semua guru menikmati kepastian profesi dan kesejahteraan yang layak.

Bagi sebagian guru, Hari Guru bukan sekadar momentum menerima ucapan terima kasih. Ia juga menjadi pengingat bahwa pengabdian panjang belum selalu berbanding lurus dengan penghargaan yang diterima.

Advertisement Ada guru yang masih berhadapan dengan penghasilan terbatas, status kepegawaian tidak pasti, serta kesempatan pengembangan profesi yang belum merata. Persoalan ini terasa nyata terutama bagi sebagian guru swasta dan madrasah.

Kementerian Agama mencatat terdapat 1.157.050 guru binaan. Dari jumlah tersebut, 796.418 berstatus non-ASN, sementara 360.632 lainnya berstatus ASN. Artinya, sekitar 68,8 persen guru binaan Kemenag merupakan tenaga non-ASN.

Angka ini menunjukkan besarnya peran guru non-ASN dalam menopang pendidikan keagamaan. Karena itu, persoalan kesejahteraan dan kepastian profesi mereka tidak semestinya ditempatkan sebagai urusan pinggiran.

Persoalan pemerataan kesempatan juga terlihat dalam akses pendidikan profesi. Pada 7 November 2026, Kementerian Agama mengumumkan 52.325 peserta Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan 2026.

Sebanyak 38.695 di antaranya merupakan guru madrasah. Program ini patut diapresiasi sebagai upaya meningkatkan kompetensi sekaligus pengakuan profesional guru.

Namun, pengumuman jumlah peserta belum sepenuhnya menjawab persoalan pemerataan. Publik masih membutuhkan informasi mengenai jumlah guru yang memenuhi persyaratan, jumlah pendaftar, kuota yang tersedia, serta alasan sebagian guru belum memperoleh kesempatan.