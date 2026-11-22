Fawaid Zaini

Advertisement Setiap 25 November kita merayakan Hari Guru Nasional. Tahun ini Kementerian Agama mengusung tema "Guru Menginspirasi Anak Negeri Berprestasi". Ada upacara, anugerah guru, hingga sarasehan tentang STEM dan kecerdasan buatan.

Namun di banyak madrasah swasta, termasuk di pelosok Madura, perayaan itu terasa jauh. Ada guru yang pagi mengajar Fikih dan Matematika, lalu sore harus mencari nafkah lain karena honornya tak cukup untuk sebulan.

Yang lebih memilukan, ada yang terpaksa mengadu nasib ke Jakarta menjaga toko kelontong selama beberapa bulan, lalu kembali ke madrasah untuk melanjutkan mengajar.

Advertisement Di atas kertas, posisi guru madrasah tidak kurang terhormat. Undang-Undang Sisdiknas 2003 menempatkan madrasah setara dengan sekolah umum. Undang-Undang Guru dan Dosen 2005 menjamin setiap guru berhak atas penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.

Undang-undang itu tidak membedakan guru negeri dan swasta, guru sekolah dan guru madrasah. Tetapi kenyataan di lapangan berkata lain. Pertanyaannya sederhana: bagaimana guru diminta menginspirasi, jika negara belum sepenuhnya mengakui keberadaan mereka?

Kementerian Agama membina 1.157.050 guru. Hanya 360.632 orang, atau 31,2 persen, yang berstatus ASN. Artinya hampir 800 ribu guru bekerja tanpa kepastian status kepegawaian, sebagian besar di madrasah swasta. Wajar, karena lebih dari 90 persen madrasah di negeri ini didirikan dan dikelola masyarakat.

Pada Februari 2026, ratusan guru madrasah swasta mendatangi DPR. Kemenag lalu mengusulkan 630 ribu guru madrasah swasta diangkat menjadi PPPK. Sebulan kemudian, kabar yang datang mengecewakan: usulan itu tidak disetujui. Alasannya, menurut keterangan pengurus organisasi guru, madrasah swasta dinilai bukan bagian integral negara karena dikelola yayasan.

Pekan ini Kemenag mengumumkan lebih dari 61 ribu formasi ASN guru madrasah untuk 2027. Pemberian BPJS Kesehatan gratis bagi lebih dari 100 ribu guru non-ASN juga patut diapresiasi.

Kesenjangan juga tampak dari insentif. Pada 2026, guru honorer di bawah Kemendikdasmen menerima insentif Rp400 ribu per bulan. Sementara insentif guru madrasah non-ASN hingga 2025 hanya Rp250 ribu per bulan, dibayarkan per semester. Sebagai pembanding, UMK 2026 di empat kabupaten Madura berkisar Rp2,48 juta hingga Rp2,55 juta, termasuk yang terendah di Jawa Timur.