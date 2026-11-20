Resep Oseng Mercon Daging Sapi ala Warung Yogyakarta
RadarMadura.id - Daging oseng mercon menjadi salah satu hidangan yang cocok bagi pencinta makanan bercita rasa pedas.
Masakan yang dikenal berasal dari Yogyakarta ini menawarkan perpaduan daging sapi empuk dengan bumbu cabai yang melimpah.
Sensasi pedasnya terasa kuat sejak suapan pertama, terutama ketika disantap bersama nasi putih hangat.
Tidak heran jika hidangan ini sering menjadi pilihan bagi mereka yang menyukai lauk dengan rasa berani.
Keistimewaan oseng mercon terletak pada penggunaan cabai rawit dalam jumlah cukup banyak.
Bumbu tersebut dimasak bersama bawang merah, bawang putih, lengkuas, jahe, dan aneka penyedap untuk menghasilkan rasa gurih sekaligus pedas.
Daging sapi menjadi bahan utama yang perlu diolah hingga empuk agar mudah dikunyah.
Proses memasak dengan api sedang juga membantu bumbu meresap lebih maksimal.
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Bahan-bahan daging oseng mercon:
• 500 gram daging sapi, potong kecil.
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