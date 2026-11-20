RadarMadura.id - Ketoprak mie bisa menjadi pilihan menarik bagi siapa saja yang ingin menikmati hidangan sederhana dengan rasa gurih, manis, dan sedikit pedas.

Berbeda dari ketoprak pada umumnya, sajian ini menggunakan tambahan mie kuning sebagai salah satu bahan utamanya.

Advertisement Perpaduan mie, bihun, tahu, tauge, dan bumbu kacang menghasilkan hidangan yang cukup mengenyangkan.

Menariknya, seluruh bahan tersebut mudah ditemukan di pasar tradisional maupun toko kebutuhan sehari-hari.

Ciri khas ketoprak mie terletak pada racikan saus kacangnya yang menjadi penentu kelezatan hidangan.

Advertisement Kacang tanah goreng dihaluskan bersama bawang putih, cabai, gula merah, dan garam hingga menghasilkan tekstur kental.

Tambahan air asam jawa memberikan sentuhan rasa segar yang menyeimbangkan gurihnya kacang.

Sementara itu, kecap manis membuat cita rasanya semakin kaya dan cocok dipadukan dengan berbagai isian.

Untuk membuat ketoprak mie sendiri di rumah, bahan yang digunakan tidak membutuhkan banyak persiapan rumit.