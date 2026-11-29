BANGKALAN, RadarMadura.id – Kelompok tani (poktan) menjadi salah satu wadah bagi petani untuk mengakses informasi hingga berbagai fasilitas pertanian. Namun, tidak semua petani merasakan manfaat keanggotaan kelompok secara optimal.

Minimnya sosialisasi dan akses informasi dikeluhkan Mustamin, 30, warga Desa Tlangoh, Kecamatan Tanjungbumi. Dia mengaku kesulitan mendapat penjelasan mengenai berbagai urusan pertanian dari kelompok tani.

Bahkan, dia berkeinginan mengurus kartu tani untuk memudahkan akses terhadap fasilitas pertanian. Namun, dia belum mengetahui mekanisme pengurusan kartu tersebut. Termasuk apakah bisa dilakukan secara mandiri atau harus melalui kelompok tani.

Advertisement ”Saya ingin tahu mengurus kartu tani itu seperti apa. Apa bisa langsung diurus perorangan atau harus melalui kelompok tani? Saya masih sangat awam,” keluhnya Kamis (26/11).

Tim Kerja Penyuluh Pertanian Co Working Space Bangkalan Herlina menyampaikan, kartu tani di Kabupaten Bangkalan sudah tidak diaktifkan sejak 2022. Kartu tersebut sebelumnya digunakan petani untuk menebus pupuk bersubsidi.

Herlina menjelaskan, kartu tani yang dulu dikelola melalui BNI itu juga dapat dimanfaatkan untuk penyaluran sejumlah bantuan pertanian. Namun, keberlanjutan penggunaannya bergantung pada kebijakan pemerintah.

Advertisement Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan (DP2K) Bangkalan CHK Karyadinata menyatakan, kartu tani di Kota Salak sudah tidak aktif. Pengaktifan kembali kartu tersebut menjadi kewenangan pemerintah pusat.