BANGKALAN, RadarMadura.id – Kenaikan harga bahan baku tepung terigu mulai dirasakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Salak.

Kondisi tersebut memaksa perajin roti memutar otak agar usaha tetap berjalan tanpa harus langsung membebani pelanggan.

Salah satunya dialami Yulia Kardina, pemilik usaha Al Bakery Barokah. Perempuan yang merintis usaha sejak sembilan tahun lalu itu mengaku, kenaikan harga tepung tidak terjadi secara drastis, melainkan merangkak naik setiap kali dirinya kulakan.

Advertisement "Tidak langsung melonjak tajam, tetapi tiap kami kulakan dua hari sekali naiknya Rp 2.000 sampai Rp 3.000. Lama-lama kan terasa banyak juga kalau terus naik," terangnya.

Dalam sekali kulakan, Yulia biasa membeli sekitar 50 kilogram tepung terigu untuk memenuhi kebutuhan produksi. Dampak kenaikan harga di tingkat grosir tersebut turut mengerek harga eceran tepung di pasaran hingga Rp 1.000 per 250 gram. Kondisi itu otomatis menekan margin keuntungan usaha yang dirintisnya dengan modal awal sekitar Rp 200 ribu.

"Kenaikan tepung ini jelas berdampak terhadap usaha yang saya jalankan," sambungnya.

Meski biaya produksi terus meningkat, Yulia memilih belum mengubah harga jual maupun ukuran roti buatannya. Aneka roti produksinya tetap dipasarkan dengan harga terjangkau, yakni mulai Rp 2.000 hingga Rp 30.000 per item, bergantung pada ukuran.

"Harga relatif murah menyesuaikan dengan ukuran yang dipesan oleh konsumen," katanya.

Advertisement Untuk menyiasati fluktuasi harga bahan baku sekaligus menjaga efisiensi produksi, dia menerapkan sistem pre-order (PO). Dengan skema tersebut, jumlah produksi harian tidak menentu karena sepenuhnya menyesuaikan pesanan pelanggan.

"Untuk sementara harga tetap, ukuran juga tetap. Tetapi bilamana sudah tidak memungkinkan karena cost terus naik, mau tidak mau antara harga yang dinaikkan atau ukuran dikurangi," ucapnya.

Yulia tidak menampik, tren kenaikan harga tepung membuat pendapatannya berkurang dibandingkan kondisi normal. Sementara itu, omzet bulanan bersifat fluktuatif mengikuti volume pesanan yang masuk.