SUMENEP, RadarMadura.id – Satreskrim Polresta Sumenep meringkus warga Kecamatan Gapura berinisial HM.

Sebab, pria 24 tahun itu melakukan pencurian rokok senilai Rp 121.832.000 di toko swalayan BMT NU Gapura 2, Kecamatan Gapura.

Tersangka ditangkap Satreskrim Polresta Sumenep pada Selasa (24/11) sekitar pukul 12.00.

Advertisement Penangkapan dilakukan di Dusun Tapakerbau, Desa Gersik Putih, Kecamatan Gapura, setelah polisi melakukan serangkaian penyelidikan berdasarkan laporan pihak swalayan.

Kasus pencurian itu diketahui terjadi secara estafet mulai 15 hingga 25 Juli 2025.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan rekaman kamera pengawas (CCTV), tersangka diduga mengambil sejumlah rokok dari dalam swalayan tanpa izin pemilik.

Advertisement Akibatnya, BMT NU mengalami kerugian mencapai Rp 121.832.000.

Dalam menjalankan aksinya, HM diduga masuk melalui pintu samping dengan menggunakan kunci duplikat.

Kunci tersebut dibuat saat masih bekerja sebagai karyawan BMT NU Gapura 2.

Ketika berhenti bekerja, tersangka hanya mengembalikan kunci asli, sedangkan kunci duplikat tetap disimpan.