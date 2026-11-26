BANGKALAN, RadarMadura.id – Pelatihan tidak cukup hanya membekali pencari kerja dengan keterampilan. Kepastian penempatan menjadi hal yang ditunggu peserta.

Namun, program pengelasan yang digelar Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Bangkalan bersama PT Adiluhung Saranasegara Indonesia menawarkan peluang penempatan bagi peserta yang memenuhi kompetensi. Sebanyak 32 peserta mengikuti pelatihan tailor made training (TMT) kejuruan las SMAW 3G/PF.

Pelatihan tersebut dibagi dalam dua tahap. Program itu dibuka di BLK Disperinaker Bangkalan, Senin (23/11). Tiap tahap diikuti 16 peserta selama delapan hari kerja.

Advertisement Kepala Disperinaker Bangkalan Jemmi Tria Sukmana mengatakan, pelatihan disusun berdasar kebutuhan tenaga kerja di PT Adiluhung. Peserta mendapat materi teori dan praktik pengelasan sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Termasuk penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Tahap pertama berlangsung Senin (23/11) hingga Rabu (2/12). Sedangkan tahap kedua dijadwalkan pada Senin (7/12)–Rabu (16/12). Setelah pelatihan, peserta akan mengikuti uji kompetensi melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) di Sidoarjo untuk memperoleh sertifikat dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Jemmi menyebut, peserta yang lulus dan memenuhi kompetensi ditargetkan terserap seluruhnya di PT Adiluhung maupun perusahaan mitra. Skema itu menjadi salah satu upaya menghubungkan pelatihan kerja dengan kebutuhan industri. Dengan demikian, keterampilan yang diperoleh peserta tidak berhenti pada pembelajaran di BLK.

Advertisement Fajar Siddiq, 19, asal Desa Ujung Piring, Kecamatan Bangkalan, mengaku mendapat keterampilan baru selama mengikuti pelatihan. Dia belajar kedisiplinan, teknik pengelasan posisi vertikal, hingga memahami aspek keselamatan kerja.