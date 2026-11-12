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Bangkalan

Warga Desa Kelbung Mulai Garap Produk Bernilai Jual Tinggi

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Penulis: Hera Marylia
BERLATIH: Peserta mengikuti pelatihan anyaman pandan di rumah warga, Dusun Longka’, Desa Kelbung, Kecamatan Sepulu, Bangkalan, Senin (9/11). (DISPERINAKER BANGKALAN UNTUK JPRM)
BERLATIH: Peserta mengikuti pelatihan anyaman pandan di rumah warga, Dusun Longka’, Desa Kelbung, Kecamatan Sepulu, Bangkalan, Senin (9/11). (DISPERINAKER BANGKALAN UNTUK JPRM)

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BANGKALAN, RadarMadura.id – Perajin anyaman pandan di Desa Kelbung, Kecamatan Sepulu, mulai mengembangkan produk kerajinan dengan nilai jual lebih tinggi.

Tidak lagi hanya menjual pandan dalam bentuk lembaran tikar, mereka dilatih mengolahnya menjadi berbagai produk. Seperti boks batik, tas tumbler, hingga hampers.

Kegiatan tersebut diselenggarakan pemkab melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Bangkalan.

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Pelatihan yang diikuti 30 perajin itu berlangsung di Desa Kelbung, Kecamatan Sepulu, pada Jumat sampai Senin (6–9/11) 2026.

Dana tersebut bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) 2026.

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Kepala Disnaker Bangkalan Jemmi Tria Sukmana mengatakan, selama pelatihan, peserta mempelajari pengenalan bahan baku, teknik pemotongan, pewarnaan, pembuatan pola, hingga proses penyelesaian produk.

Mereka juga mempraktikkan pembuatan sejumlah kerajinan menggunakan bahan pandan.

”Hasilnya, peserta mampu membuat 30 boks batik, 30 boks hampers serbaguna, dan 30 tas tumbler. Selain itu, dihasilkan enam hampers kue hari raya, lima toples, serta satu talam,” terang Jemmi.

Jemmi mengatakan, pengolahan tersebut berpotensi meningkatkan nilai ekonomi bahan baku.

Sebab, satu lembar tikar pandan yang sebelumnya dihargai sekitar Rp 200 ribu dapat diolah menjadi produk kerajinan dengan potensi nilai jual Rp 1 juta hingga Rp 1,5 juta per buah.

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Editor : Hera Marylia
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