SAMPANG, RadarMadura.id – Penanganan kasus dugaan perzinaan yang melibatkan mantan Kepala Puskesmas (Kapus) Robatal Benny Irawan (BI) dan seorang stafnya berinisial IA berkutat di tahap sidik.

Hingga Minggu (22/11), belum ada satu pun tersangka dalam kasus tersebut. Polisi berdalih menunggu hasil labfor.

Kasihumas Polres Sampang AKP Eko Puji Waluyo mengatakan, perkara tersebut sudah masuk tahap penyidikan.

Advertisement Penyidik juga mengirim salah satu barang bukti (BB) untuk diuji labfor di Mapolda Jatim.

”Biasanya, kalau sudah selesai langsung mengirimkan surat pada penyidik,” katanya.

Advertisement Menurutnya, BB yang diuji labfor dikirim sekitar dua pekan lalu. Tapi, sampai kemarin hasilnya belum keluar.

Pihaknya belum menerima informasi lebih lanjut dari polda terkait hasil labfor.

”Tinggal nunggu hasil labfor, baru nanti kami lanjutkan melaksanakan gelar perkara hasil penyidikan,” ungkap Eko.

Dia menegaskan, kasus yang menyeret mantan Kapus Robatal tersebut masih ditangani Satreskrim Polres Sampang.

Pekan lalu penyidik melakukan pemanggilan ulang pelapor, yakni Firman.