Madura Pernah Menggetarkan VOC

BANGKALAN, RadarMadura.id – Sejarah perjuangan Madura menyimpan kisah besar yang patut dikenang.

Advertisement Tiga setengah abad silam, Pangeran Trunodjoyo bersama para panglima perangnya pernah mengguncang kekuasaan Mataram.

Bahkan, pasukannya berhasil merebut Keraton Plered pada 1677.

Peristiwa tersebut menjadi salah satu catatan penting perlawanan terhadap dominasi Mataram dan VOC.

Advertisement Kisah heroik itu kembali menjadi perhatian menjelang peringatan Hari Pahlawan 2026.

Sejumlah akademisi, sejarawan, dan tokoh Madura membahas persiapan pengusulan gelar pahlawan nasional bagi Pangeran Trunodjoyo.

Pertemuan tersebut berlangsung di Universitas Trunodjoyo Madura (UTM), Sabtu (7/11).

Sejarawan Bangkalan Hidrochin Sabarudin mengatakan, pengusulan gelar pahlawan nasional bagi Raden Nila Prawata atau Pangeran Trunodjoyo kembali digulirkan.

Sejumlah tahapan mulai dipersiapkan. Di antaranya, kelengkapan administrasi dan seminar nasional yang menjadi salah satu persyaratan pengusulan.

SUPPORT: Sejarawan Bangkalan Hidrochin Sabarudin dukung pengusulan Pangeran Trunodjoyo sebagai pahlawan nasional.

Menurut dia, perjuangan mengusulkan Pangeran Trunodjoyo sebagai pahlawan nasional bukan kali pertama dilakukan. Sekitar 2002, wacana tersebut sudah mencuat.