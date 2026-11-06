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Bangkalan

Warga Desa Pangeleyan Masih Kesulitan Air Bersih

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Penulis: Hera Marylia
KESULITAN AIR BERSIH: Warga Desa Pangeleyan, Kecamatan Tanah Merah, Bangkalan, membersihkan sumur yang menjadi sumber mata air di desa setempat Kamis (5/11). (ZAIQULHAQ ALFARIZI UNTUK JPRM)
KESULITAN AIR BERSIH: Warga Desa Pangeleyan, Kecamatan Tanah Merah, Bangkalan, membersihkan sumur yang menjadi sumber mata air di desa setempat Kamis (5/11). (ZAIQULHAQ ALFARIZI UNTUK JPRM)

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BANGKALAN, RadarMadura.id – Meski sebagian area di Kabupaten Bangkalan sudah diguyur hujan, tapi warga Desa Pangeleyan, Kecamatan Tanah Merah, masih kesulitan untuk mengakses air bersih.

Sebab, memang tidak ada sumber mata air yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kepala Desa (Kades) Pangeleyan Zaiqulhaq Alfarizi mengatakan, warganya memang masih kesulitan untuk mengakses air bersih.

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Bahkan, meski sudah memasuki musim hujan, warga masih bergantung pada bantuan air bersih. “Sebab tidak ada sumber mata air,” katanya.

Menurutnya, warga sudah berupaya untuk melakukan pengeboran. Tapi, diakui cukup sulit untuk mencari sumber mata air.

“Sampai saat ini kami masih terus berupaya untuk mencari sumber mata air,” imbuhnya.

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Dijelaskan, secara geografis, memang sulit untuk mendapatkan sumber mata air di desanya.

Namun, Pemerintah Desa (Pemdes) Pangeleyan terus berusaha untuk mencari solusi.

“Misalnya melakukan pipanisasi dari desa tetangga. Kalau ke PDAM masih belum memungkinkan. Karena itu, kami mohon perhatian dan bantuan dari Pemkab Bangkalan,” paparnya.

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Bangkalan Arif Rahman Surya Atmaja menyampaikan, dropping air bersih ke desa (termasuk Desa Pangeleyan) masih terus dilakukan.

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Editor : Hera Marylia
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