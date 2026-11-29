SUMENEP, RadarMadura.id – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Sumenep mengoptimalkan pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) 2026 untuk meningkatkan kualitas produksi tembakau. Salah satunya melalui program sekolah lapang yang bertujuan meningkatkan keterampilan petani dalam menerapkan teknik budi daya.

Kepala DKPP Sumenep Chainur Rasyid mengatakan, kualitas dan produktivitas tembakau tidak hanya ditentukan oleh sarana produksi, tetapi juga kemampuan petani dalam mengelola tanaman. Karena itu, sekolah lapang diarahkan agar petani memahami teknik budi daya, mulai dari persiapan lahan hingga penanganan panen.

”Melalui sekolah lapang, petani tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga mampu menerapkannya langsung dalam kegiatan usaha tani,” katanya.

Advertisement Selain untuk meningkatkan kapasitas petani, DBHCHT juga dimanfaatkan untuk mendukung penyediaan bibit tembakau, pupuk, dan kebutuhan infrastruktur pertanian. Dukungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sektor tembakau melalui peningkatan keterampilan petani dan pemenuhan sarana produksi.