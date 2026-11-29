SUMENEP, RadarMadura.id – Kelompok tani (poktan) penerima bantuan peralatan pertanian diminta tidak memperjualbelikan fasilitas yang disalurkan pemerintah. Bantuan tersebut diberikan secara gratis kepada masyarakat, khususnya petani, untuk menunjang kegiatan produksi pertanian.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Sumenep Chainur Rasyid menegaskan, pemerintah menyalurkan sejumlah bantuan disektor pertanian. Di antaranya traktor, pompa air hingga benih. Bantuan tersebut harus dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

Menurut dia, bantuan tersebut bukan barang dagangan yang bisa dialihkan demi keuntungan pribadi. Seluruh bantuan yang disalurkan merupakan bentuk dukungan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan petani.

Advertisement ”Karena itu, penerima tidak boleh menyalahgunakan fasilitas yang telah diberikan,” katanya.

Chainur meminta pengurus poktan memastikan bantuan digunakan sesuai fungsinya. Peralatan yang diterima harus dimanfaatkan untuk menunjang aktivitas pertanian dan kepentingan anggota kelompok.Dia juga mengingatkan agar bantuan tidak dikuasai untuk kepentingan perorangan.

”Pengawasan internal kelompok diperlukan supaya fasilitas yang diberikan pemerintah benar-benar dimanfaatkan sebagaimana mestinya,” ucapnya.

Advertisement Bantuan pertanian tersebut diharapkan mampu membantu petani meningkatkan produktivitas sekaligus meringankan pekerjaan di lapangan. Dengan pemanfaatan yang tepat, bantuan pemerintah bisa memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat tani.