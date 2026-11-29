SUMENEP, RadarMadura.id – Polresta Sumenep membongkar arena sabung ayam di Dusun Benosan, Desa Batuputih Laok, Kecamatan Batuputih, Jumat (27/11). Penertiban tersebut dilakukan setelah polisi menerima laporan masyarakat terkait dugaan praktik perjudian sabung ayam di lokasi itu.

Pembongkaran dilakukan Unit Resmob Satreskrim Polresta Sumenep bersama anggota Polsek Batuputih. Sebelumnya, polisi menerima informasi warga pada Kamis (26/11) mengenai dugaan aktivitas perjudian sabung ayam.

Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas mendatangi lokasi sekitar pukul 14.00. Namun, saat tiba di area tegal, polisi tidak menemukan orang maupun aktivitas sabung ayam.

Advertisement Meski demikian, petugas mendapati sebuah tempat yang diduga dipersiapkan sebagai arena sabung ayam. Polisi kemudian memeriksa sejumlah barang di sekitar lokasi. Namun, setelah ditelusuri dan dikonfirmasi kepada warga, tidak ada pihak yang mengakui kepemilikan barang-barang tersebut.

Kasat Reskrim Polresta Sumenep Kompol Bambang Tri menjelaskan, pembongkaran dilakukan sebagai langkah pencegahan sekaligus penertiban. Upaya itu bertujuan agar lokasi tersebut tidak kembali dimanfaatkan untuk aktivitas perjudian.

"Kami masih menyelidiki siapa yang membuat tempat arena sabung ayam tersebut," katanya.

Advertisement Selain membongkar arena, polisi akan berkoordinasi dengan perangkat desa setempat. Petugas juga memberikan imbauan dan edukasi kepada masyarakat agar tidak terlibat dalam segala bentuk perjudian.