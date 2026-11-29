SUMENEP, RadarMadura.id – Pemkab Sumenep terus mempercepat legalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sebab, dari sekitar 300 ribu pelaku UMKM yang tersebar di wilayah daratan dan kepulauan, baru 30 persen yang telah memiliki legalitas usaha.

Kepala DKUPP Sumenep Moh. Ramli mengatakan, kepemilikan legalitas menjadi salah satu syarat penting bagi pelaku usaha untuk mengakses program bantuan dan pemberdayaan pemerintah. Karena itu, pihaknya terus mendorong pelaku UMKM agar melengkapi dokumen perizinan.

”Dari sekian banyak UMKM yang tersebar di wilayah daratan dan kepulauan, baru 30 persen saja yang telah memiliki legalitas,” terangnya.

Advertisement Menurutnya, percepatan legalisasi dilakukan melalui sosialisasi, edukasi, dan pendampingan pengurusan perizinan. Upaya tersebut terus diperluas agar menjangkau seluruh pelaku usaha, termasuk yang berada di wilayah kepulauan. Dengan demikian, keterbatasan akses tidak menjadi penghambat dalam memperoleh legalitas usaha.

Selain mendorong kepemilikan izin, DKUPP Sumenep juga memperluas pembinaan untuk meningkatkan daya saing produk lokal. Materi pembinaan meliputi peningkatan kualitas produk, pengemasan, penguatan merek, hingga strategi pemasaran. Pelaku UMKM juga dibekali kemampuan memanfaatkan teknologi informasi untuk memperluas promosi dan penjualan.

”Pemerintah memberikan pendampingan, sosialisasi pemasaran, bagaimana membuat logo, mempublikasikan, hingga memasarkan melalui teknologi informasi,” terangnya.

Advertisement Untuk memperluas jangkauan pasar, pemerintah juga memberikan kesempatan kepada pelaku UMKM memasarkan produk melalui berbagai kegiatan dan agenda pemerintah. Mereka dapat membuka stan untuk memperkenalkan sekaligus menjual produk kepada masyarakat. Fasilitas tersebut diharapkan mampu meningkatkan pengenalan merek sekaligus memperluas jaringan konsumen.

Tidak hanya dalam pemasaran, DKUPP juga menyediakan dukungan bagi pelaku usaha berupa bantuan keuangan, sarana dan prasarana, serta hibah. Namun, Ramli menegaskan, penerima bantuan harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, termasuk memiliki legalitas usaha.

”Legalitas menjadi salah satu persyaratan agar pelaku UMKM bisa mengakses bantuan pemerintah,” tegasnya.

Ramli berharap, peningkatan kepemilikan legalitas dapat berjalan beriringan dengan penguatan kualitas produk dan pemasaran. Dengan begitu, UMKM di Sumenep semakin berkembang dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas.