SUMENEP, RadarMadura.id – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) telah menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Sumenep 2027. Untuk Kabupaten Sumenep, besarannya Rp 2.743.120.

Ketentuan yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/778/013/2026 tersebut harus dipenuhi oleh para pemberi kerja atau perusahaan di Kota Keris. Tujuannya, untuk memastikan hak-hak para pekerja.

Anggota Komisi II DPRD Sumenep Juhari menyatakan, penetapan upah minimum harus dibarengi dengan pengawasan yang ketat.

Advertisement Yakni, memastikan setiap perusahaan memenuhi hak-hak buruh sesuai ketentuan.

”Kenaikan UMK ini harus diikuti dengan kepatuhan, jangan sampai pekerja masih menerima upah di bawah ketentuan yang sudah ditetapkan pemerintah,” tegasnya.

Advertisement Dia juga meminta Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Sumenep intens melakukan pengawasan terhadap perusahaan.

Terutama dalam penerapan ketentuan pengupahan yang baru ditetapkan.

Jika ditemukan pelanggaran, pemerintah perlu menindaklanjutinya sesuai aturan agar hak pekerja terlindungi.

”Selain pengawasan, edukasi kepada perusahaan juga harus diperkuat,” pintanya.

Kabid Pelatihan, Produktivitas dan Hubungan Industrial Disnaker Sumenep Eko Ferryanto menyatakan, ketentuan UMK berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.