SUMENEP, RadarMadura.id – Tertawa di atas panggung bukan perkara sederhana. Di balik candaan yang mengundang gelak tawa penonton, ada proses panjang untuk menemukan ide, merangkai cerita, hingga menyampaikannya dengan cara yang menghibur. Itulah yang terus diasah komunitas Standup Indo Sumenep.

Komunitas yang mulai terbentuk pada awal 2016 tersebut menjadi ruang bagi anak muda untuk mengenal dan menekuni seni komedi tunggal.

Perjalanannya tidak selalu mulus. Setelah sempat vakum sejak 2018, komunitas ini kembali hidup pada 2024 dan terus berkembang hingga sekarang.

Advertisement Ketua Standup Indo Sumenep, Dimas Wahyu Abdillah, menceritakan, kehadiran komunitas tersebut tidak lepas dari sejumlah komika yang lebih dahulu memperkenalkan stand-up comedy di Kota Keris.

Salah satunya Cak Nobenxs yang pernah meraih golden ticket dalam kompetisi nasional Stand Up Comedy Indonesia (SUCI).

Selain itu, ada Rifki Affandi yang pernah lolos ke Stand Up Comedy Academy (SUCA), serta Koko yang turut menghidupkan komunitas pada masa awal berdiri.

Advertisement Saat itu, kegiatan open mic rutin digelar di sejumlah kafe. Antusiasme masyarakat cukup baik. Bahkan, sejumlah pelajar ikut bergabung untuk mencoba kemampuan melawak di atas panggung.

Namun, aktivitas komunitas sempat terhenti pada 2018. Kebangkitan baru terjadi enam tahun kemudian setelah Kiko Anwar kembali menggerakkan Standup Indo Sumenep pada 2024. Sejak saat itu, kegiatan komunitas mulai berjalan konsisten.

Bagi Dimas, stand-up comedy bukan sekadar seni membuat orang tertawa. Ada proses kreatif yang harus dilalui seorang komika. Materi yang terlihat spontan di atas panggung justru perlu ditulis dan dipersiapkan dengan serius.

”Stand-up comedy ini kesenian yang cukup menarik. Meskipun tujuannya bercanda, materi yang dibawakan harus ditulis dengan serius,” katanya.