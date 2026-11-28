SUMENEP, RadarMadura.id – Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo meminta pejabat baru di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Mutasi tujuh pejabat di instansi tersebut diharapkan menjadi momentum pembenahan kinerja dan penguatan organisasi.

Pesan itu disampaikan Fauzi saat melantik dan mengambil sumpah/janji pejabat administrator dan pengawas di Pendapa Agung Keraton Sumenep, Jumat (27/11). Dia menegaskan, pelayanan administrasi kependudukan harus mengutamakan kemudahan, kecepatan, dan kepastian bagi masyarakat.

”Pelayanan harus dibenahi agar masyarakat mendapatkan kemudahan, kecepatan, dan kepastian dalam mengurus berbagai dokumen kependudukan,” katanya.

Advertisement Fauzi meminta pejabat yang mendapat amanah baru segera beradaptasi dan memahami tugas pokok serta fungsi masing-masing. Mereka juga didorong menghadirkan inovasi agar pengurusan kartu keluarga (KK), KTP elektronik, akta kelahiran, dan dokumen lainnya semakin mudah serta transparan.

”Seluruh jajaran Disdukcapil harus menjaga integritas, kedisiplinan, dan komitmen dalam menjalankan tugas. Jangan sampai ada masyarakat yang merasa kesulitan mendapatkan pelayanan,” tegasnya.

Tujuh pejabat yang dimutasi meliputi sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian, hingga kepala unit pelaksana teknis daerah (UPTD). Penyegaran tersebut diharapkan memperkuat koordinasi sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas di lingkungan Disdukcapil.

Advertisement Fauzi berharap, rotasi jabatan tersebut membawa perubahan positif terhadap kualitas pelayanan publik. Seluruh jajaran diminta membangun budaya kerja yang profesional, responsif, disiplin, transparan, dan berintegritas.