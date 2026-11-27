SUMENEP, RadarMadura.id – Jangan tunggu bencana datang baru belajar menyelamatkan diri. Pesan itu yang dibawa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumenep ke SMPN 1 Kalianget lewat program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB).

Program ini bukan sekadar sosialisasi. Siswa diajak mengenali risiko bencana di sekitarnya. Mereka dibekali pemahaman langkah penyelamatan diri dan dilatih agar tidak panik saat keadaan darurat.

Kepala Pelaksana BPBD Sumenep Kamiluddin menegaskan sekolah adalah tempat paling strategis untuk membangun budaya sadar bencana sejak dini.

Advertisement ”Kesadaran menghadapi bencana harus dibangun sejak dini. Sekolah menjadi tempat strategis untuk membekali siswa dengan pengetahuan dan kesiapsiagaan,” ujar Kamiluddin, Jumat (20/11).

Menurut Kamil, pengetahuan kebencanaan bukan sekadar teori di kelas. Ini bekal hidup yang harus dimiliki setiap siswa agar bisa bertindak tepat saat situasi benar-benar darurat.

”Melalui program SPAB, kami ingin siswa memahami potensi ancaman bencana, mengetahui cara menyelamatkan diri, serta tidak panik saat keadaan darurat,” katanya.

Advertisement SMPN 1 Kalianget dipilih karena posisinya yang berada di kawasan pesisir dan dekat dengan aktivitas pelayaran. Potensi ancaman bencana harus dikenali sejak dini oleh warga sekolah.

Dalam kegiatan itu, siswa tidak hanya mendengarkan. Mereka diajak berdiskusi, mengenali jalur evakuasi, hingga simulasi langkah aman saat bencana terjadi. Suasananya hidup, tidak kaku, dan mudah dipahami anak sekolah.

Guru dan tenaga kependidikan juga dilibatkan. Sebab, kesiapsiagaan tidak bisa hanya dibebankan kepada siswa. Seluruh warga sekolah harus satu bahasa saat menghadapi bencana: cepat, tenang, dan tepat. (*/luq)