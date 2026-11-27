SUMENEP, RadarMadura.id – Pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Sumenep tidak hanya berorientasi pada peningkatan kunjungan wisatawan. Pemekab juga mendorong sektor pariwisata menjadi penggerak ekonomi masyarakat, khususnya warga yang tinggal di sekitar kawasan wisata.

Komitmen tersebut terus diperkuat Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) Sumenep melalui optimalisasi pengelolaan objek wisata milik pemerintah daerah.

Kepala Disbudporapar Sumenep Faruk Hanafi menyampaikan, destinasi wisata yang dikelola Pemkab Sumenep memiliki potensi besar untuk memberikan manfaat ekonomi secara langsung kepada masyarakat.

Advertisement Menurut dia, meningkatnya kunjungan wisatawan harus diikuti dengan terbukanya peluang usaha bagi warga sekitar. Salah satunya, melalui penyediaan ruang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk menjajakan produk lokal maupun kuliner.

”Kami ingin keberadaan objek wisata milik Pemkab Sumenep tidak hanya menjadi tempat rekreasi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Warga sekitar bisa memanfaatkan ramainya pengunjung untuk berjualan di kawasan wisata,” ujarnya.

Keterlibatan masyarakat dalam aktivitas ekonomi di kawasan wisata menjadi salah satu upaya mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Dengan begitu, manfaat pengembangan pariwisata tidak hanya dirasakan pengelola, tetapi juga pelaku usaha dan warga sekitar.

Advertisement Selain meningkatkan pendapatan harian, peluang usaha tersebut diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru. Produk lokal dan kuliner khas Sumenep juga berpeluang semakin dikenal oleh wisatawan.

Ke depan, Disbudporapar Sumenep berkomitmen terus meningkatkan kualitas destinasi wisata daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui pembenahan fasilitas, peningkatan kenyamanan pengunjung, serta penguatan promosi objek wisata unggulan.