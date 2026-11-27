KOTA, RadarMadura.id – Event Sumenep Run (Sunrun) 5&10K 2026 akan digelar, Minggu (6/12). Peserta yang tampil dalam event tersebut tidak hanya berkesempatan meraih hadiah uang tunai.

Panitia juga menyiapkan sejumlah fasilitas menarik bagi seluruh pelari. Mulai dari jersey, medali, tas, hingga voucher konsumsi dan perawatan wajah. Setiap peserta akan mendapatkan race pack berupa jersey lari, nomor dada (bib number) sesuai kategori lomba, medali, dan tas.

Selain itu, peserta juga menyertakan sejumlah voucher yang bisa dimanfaatkan peserta selama kegiatan berlangsung. Tak hanya itu, peserta juga bisa memperoleh refreshment benefit dengan nilai total Rp160 ribu. Fasilitas tersebut meliputi air mineral, camilan, voucher makan Rp15 ribu, serta voucher facial Elysia Estetika senilai Rp80 ribu dan lain sebagainya.

Advertisement Selain fasilitas tersebut, panitia menyediakan total hadiah uang tunai Rp 62 juta. Hadiah diperebutkan melalui enam kategori. Yakni 10K Man, 10K Women, 5K Man Senior, 5K Women Senior, 5K Man Junior, dan 5K Women Junior.

Pada kategori 10K putra dan putri, masing-masing juara pertama berhak memperoleh Rp 6 juta, juara kedua Rp 4 juta, dan juara ketiga Rp 3 juta. Sementara itu, setiap kategori 5K menyediakan hadiah Rp 4juta untuk juara pertama, Rp 3 juta untuk juara kedua, dan Rp 2 juta bagi juara ketiga.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sumenep Eri Susanto mengatakan, berbagai fasilitas tersebut disiapkan untuk memberikan pengalaman dan kenyamanan bagi peserta. Dengan begitu, pelari tidak hanya mengikuti kompetisi, tetapi juga memperoleh manfaat dari kegiatan yang diselenggarakan.

Advertisement ”Panitia menyiapkan banyak fasilitas untuk peserta. Makanya, manfaatkan kesempata yang ada untuk mendaftar,” katanya.

Menurutnya, Kesempatan mengikuti ajang tersebut masih terbuka hingga Senin (30/11). Peserta yang telah mendaftar dijadwalkan mengambil race pack pada 4–5 Desember 2026 di Kantor PUTR Sumenep, Jalan Dr. Soetomo Nomor 03.