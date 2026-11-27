SUMENEP, RadarMadura.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep menegaskan kometmennya dalam pencegahan tindak pidana korupsi.

Langkah strategis tersebut ditegaskan saat rapat koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumenep, Selasa (24/11).

Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Sumenep, pimpinan dan anggota DPRD dan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD). Serta Inspektorat, penyuluh antikorupsi, dan tim KPK RI yang dipimpin Nindiyah Sunardini.

Advertisement Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo menyatakan, pencegahan korupsi harus menjadi komitmen seluruh penyelenggara pemerintahan. Langkah tersebut penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Dia meminta, pimpinan dan anggota DPRD, bersama seluruh aparatur sipil negara (ASN) menaati ketentuan perundang-undangan dalam menjalankan tugas dan kewenangan masing-masing. Tujuannya, unttuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme,” ujarnya.

Perwakilan KPK RI Nindiyah Sunardini menyatakan, pemberantasan korupsi tidak cukup dengan hanya penindakan. Pencegahan melalui perbaikan sistem dan edukasi kepada penyelenggara negara maupun masyarakat menjadi bagian penting dari strategi KPK.

Advertisement Menurut dia, praktik korupsi dapat terjadi karena adanya kepentingan yang saling berkaitan antara penyelenggara negara dan masyarakat. Karena itu, upaya pencegahan membutuhkan keterlibatan semua pihak.

”Sosialisasi dan rapat pencegahan ini merupakan bagian dari strategi KPK agar penyelenggara negara tidak melakukan tindak pidana korupsi. Korupsi biasanya terjadi karena kolaborasi antara penyelenggara negara dan masyarakat yang saling berkepentingan. Karena itu, harus dicegah bersama,” ujarnya.

Rapat koordinasi yang berlangsung mulai pukul 08.00 hingga 16.45 tersebut juga diisi diskusi dan pembahasan data. Tim KPK bersama DPRD membedah data yang dikonfirmasi kepada sejumlah pimpinan OPD.

Pembahasan tersebut menjadi bagian dari upaya mengidentifikasi berbagai persoalan dalam tata kelola pemerintahan sekaligus mendorong penguatan sistem pencegahan korupsi di lingkungan Pemkab Sumenep. (tif/jup)