SUMENEP, Jawa Pos Radar Madura – Pemberdayaan keterampilan menjadi modal penting bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Manfaat tersebut dirasakan Lailatut Asyurah, pelaku usaha tata boga yang mendapat kesempatan mengikuti pelatihan keterampilan kerja melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Lailatut mengaku memperoleh banyak pengetahuan dan pengalaman baru selama mengikuti pelatihan. Materi yang diberikan dinilai membantu meningkatkan kemampuannya dalam membuat berbagai jenis kue.

Advertisement ”Pelatihan ini memberikan tambahan pengetahuan dan pengalaman yang bermanfaat untuk mendukung pengembangan usaha tata boga yang saya jalankan,” ujarnya.

Dia berharap pelatihan serupa terus dilaksanakan agar semakin banyak masyarakat mendapat kesempatan meningkatkan keterampilan. Selain itu, dia berharap ada bantuan peralatan penunjang usaha sehingga ilmu yang diperoleh bisa diterapkan secara maksimal.

”Kalau memungkinkan, ke depan ada dukungan berupa bantuan alat untuk menunjang usaha. Dengan begitu, keterampilan yang didapat bisa dikembangkan secara mandiri,” imbuhnya.

Advertisement Sementara Kabag Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Setkab Sumenep Salamet Supriyadi menyatakan, pemanfaatan DBHCHT diarahkan untuk mendukung program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Salah satunya peningkatan keterampilan kerja dan dukungan terhadap sektor pertanian tembakau.

Di sektor pertanian, DBHCHT dimanfaatkan untuk kegiatan pembibitan tembakau melalui 20 penangkar. Masing-masing penangkar mendapat dukungan sebanyak 300 gram bibit untuk dikembangkan. Selanjutnya, bibit hasil pembibitan disalurkan secara gratis kepada petani sasaran guna membantu memenuhi kebutuhan awal masa tanam.

Program peningkatan keterampilan juga menyasar bidang teknis melalui pelatihan servis pendingin ruangan atau air conditioner (AC). Sebanyak 16 peserta mengikuti kegiatan tersebut. ”Pelatihan ini diharapkan menjadi bekal untuk memasuki dunia kerja maupun membuka usaha secara mandiri,” katanya.

Pelaksanaa program tersebut bersama Koordinator DBHCHT Provinsi Jawa Timur. Itu dilakukan untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran. Hasil evaluasi hingga Semester I menunjukkan program DBHCHT telah memberikan manfaat bagi penerima.