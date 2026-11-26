SUMENEP, RadarMadura.id – Petani di Kabupaten Sumenep mendapat tambahan dukungan sarana produksi pertanian.

Bantuan puluhan alsintan dan benih padi itu diserahkan secara simbolis oleh Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) RI Andi Amran Sulaiman saat mengunjungi Desa Nyapar, Kecamatan Dasuk, Rabu (25/11).

Dalam kunjungan tersebut, Amran didampingi Direktur Utama Perum Bulog Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani.

Advertisement Kedatangan Mentan Amran disambut Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Agus Dwi Saputra, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Chainur Rasyid, serta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD).

Amran mengatakan, bantuan benih padi akan dialokasikan untuk mendukung kegiatan tanam petani di Sumenep.

Advertisement Total luas lahan yang menjadi sasaran bantuan mencapai 14 ribu hektare pada tahun ini. ”14 ribu hektare tahun ini siap ya,” katanya.

Tak hanya benih, pemerintah juga menyiapkan bantuan alsintan. Di antaranya, 11 unit traktor tangan atau hand tractor dan 11 unit pompa air.

Selain itu, terdapat lebih dari 400 unit irigasi perpompaan (irpom) yang ditargetkan terealisasi sepanjang 2026.

”400 unit irpom itu ditargetkan dapat direalisasikan sepanjang 2026,” ucap Amran.

Selain menyalurkan bantuan pertanian, Amran bersama Ahmad Rizal Ramdhani memantau penyaluran bantuan pangan beras periode Oktober hingga Desember 2026.