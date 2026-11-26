SUMENEP, RadarMadura.id – Jambore Anak Kabupaten Sumenep menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi, mengasah kepemimpinan, sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar.

Puluhan pelajar tingkat SMP dan SMA dari berbagai sekolah di Sumenep mengikuti kegiatan bertema Bersama Mengenal, Bersama Bergerak tersebut.

Jambore dibuka langsung oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Sumenep Abd. Rahman Riadi.

Advertisement Melalui kegiatan tersebut, peserta didorong untuk tidak hanya mengenali potensi diri, tetapi juga berani menyampaikan aspirasi dan terlibat dalam berbagai upaya mewujudkan lingkungan yang ramah anak.

Abd. Rahman Riadi menyampaikan, jambore anak bukan sekadar ajang berkumpul atau memperluas pertemanan. Lebih dari itu, kegiatan tersebut menjadi sarana untuk memberikan ruang partisipasi kepada anak agar suara dan gagasan mereka dapat turut menjadi bagian dari pembangunan.

”Kami ingin anak-anak memiliki keberanian untuk menyampaikan pendapat, mengembangkan potensi, serta ikut berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang ramah anak,” ujarnya.

Advertisement Menurut dia, jambore juga menjadi momentum untuk membentuk karakter serta menumbuhkan jiwa kepemimpinan. Peserta diharapkan mampu mengambil peran sebagai pelopor dan pelapor (2P), terutama dalam mengampanyekan pemenuhan hak anak serta mencegah berbagai bentuk pelanggaran terhadap hak-hak mereka di lingkungan sekitar.

Tidak hanya itu, pertemuan lintas sekolah tersebut diharapkan dapat memperkuat persaudaraan, persatuan, dan kepedulian sosial. Peserta dapat saling mengenal, bertukar pengalaman, sekaligus belajar menghargai perbedaan dalam suasana kebersamaan.