SUMENEP, RadarMadura.id – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan siap mengikuti tahapan pemilihan calon wakil presiden (cawapres). Dia juga mengaku telah menyiapkan dokumen administrasi setelah namanya diusulkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan tersebut disampaikan Amran saat menghadiri penyerahan bantuan pertanian di Desa Nyapar, Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumenep, kemarin. ”Persiapan administrasi memang sudah kami persiapkan,” ucapnya.

Dia mengaku tidak pernah menduga bakal masuk dalam daftar nama yang diusulkan sebagai cawapres bersama Sugiono. Menurut dia, usulan tersebut datang secara tiba-tiba tanpa sepengetahuannya.

Advertisement ”Sebelumnya kami tidak tahu sama sekali, tiba-tiba Bapak Presiden mengusulkan nama kami. Itu suatu kehormatan luar biasa, begitu juga dengan pertanggungjawabannya,” ungkapnya.

Amran menegaskan, proses pencalonan tersebut masih sebatas usulan. Dia menyatakan akan mengikuti mekanisme serta keputusan lembaga negara yang memiliki kewenangan.

”Ini suatu kepercayaan dan itu baru diusulkan, ini tergantung MPR RI. Kita ikut saja mana yang terbaik untuk bangsa Indonesia, rakyat Indonesia,” tegasnya.

Advertisement Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan dua nama untuk mengisi jabatan wakil presiden, yakni Andi Amran Sulaiman dan Sugiono.

Keduanya disebut disiapkan sebagai calon pengganti Gibran Rakabuming Raka yang mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden.