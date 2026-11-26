SUMENEP, RadarMadura.id – Pendaftaran Sumenep Run (Sunrun) 5&10K 2026 bakal ditutup 30 November 2026. Setelah pendaftaran ditutup, peserta yang telah terdaftar dijadwalkan mengambil race pack pada 4-5 Desember 2026.

Pengambilan race pack dipusatkan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sumenep, Jalan dr. Soetomo Nomor 03, Sumenep. Panitia menyediakan layanan pengambilan race pack mulai pukul 09.00 hingga 17.00. Waktu tersebut menyesuaikan jam kerja kantor.

Race pack menjadi salah satu perlengkapan yang perlu disiapkan peserta sebelum mengikuti kegiatan lari. Ajang lari tersebut menghadirkan dua kategori jarak, yakni 5 kilometer dan 10 kilometer. Karena itu, peserta diharapkan memperhatikan jadwal pelaksanaan Sunrun.

Advertisement Kepala Dinas PUTR Sumenep, Eri Susanto mengatakan, kegiatan ini menjadi salah satu wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan minat olahraga, khususnya lari. Karena itu, pihaknya kembali menggelar Sunrun 5&10K 2026.

Masyarakat masih punya peluang untuk ikut event ini karena pendaftaran masih dibuka. ”Masyarakat yang berminat mengikuti ajang ini diharapkan segera menyelesaikan proses registrasi,” ujarnya.

Eri menambahkan, start dan finis ajang Sunrun ini di area car free day (CFD) Taman Bunga. Tepatnya di depan kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sumenep. Para peserta nanti akan mendapatkan sejumlah fasilitas, mulai jersey, BIB number, timing chip, medali finisher, refreshment, e-certificate hingga asuransi jiwa.