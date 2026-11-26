SUMENEP, RadarMadura.id – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Sumenep memanfaatkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) 2026 untuk menyelenggarakan sekolah lapang bagi petani. Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kapasitas petani dalam mengelola tanaman tembakau.

Pengetahuan petani dalam menerapkan teknik budidaya yang tepat juga menjadi faktor penting dalam mendukung produktivitas tembakau. Melalui kegiatan ini, diharapkan petani memahami tahapan budidaya secara lebih baik, mulai dari persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, hingga penanganan hasil panen.

Kepala DKPP Sumenep Chainur Rasyid menyampaikan, sekolah lapang menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap petani tembakau. Sebab, peningkatan kualitas produksi harus diimbangi dengan kemampuan petani dalam menerapkan teknik budidaya yang tepat.

Advertisement ”Petani perlu dibekali pengetahuan agar bisa menerapkan teknik budidaya yang baik. Dengan begitu, kualitas dan produktivitas tembakau yang dihasilkan bisa terus ditingkatkan,” katanya.

Menurut dia, sekolah lapang tidak hanya memberikan tambahan pengetahuan, tetapi juga mendorong petani lebih mandiri. Dengan pemahaman yang baik, petani diharapkan mampu menentukan langkah tepat dalam menghadapi berbagai kendala selama proses budidaya.

Pemanfaatan DBHCHT untuk sekolah lapang tersebut melengkapi dukungan DKPP melalui bantuan sarana produksi. Pada 2026, anggaran DBHCHT juga dimanfaatkan untuk mendukung penyediaan bibit tembakau, pupuk, dan kebutuhan infrastruktur pertanian.

Advertisement ”Program yang kami laksanakan diarahkan untuk memberikan manfaat bagi petani. Tidak hanya bantuan sarana produksi, tetapi juga peningkatan kapasitas melalui pendampingan dan sekolah lapang,” jelasnya.