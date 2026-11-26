SUMENEP, RadarMadura.id – Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Setdakab Sumenep terus memantau pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Kota Keris. Pemantauan dilakukan bersama Provinsi Jawa Timur pada 6 hingga 8 Oktober 2026.

Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setkab Sumenep Salamet Supriyadi mengatakan, pemantauan mencakup kegiatan yang dibiayai DBHCHT hingga Semester I, seperti pembibitan tembakau, peningkatan keterampilan kerja, serta pelatihan servis air conditioner (AC).

”Pemantauan ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat kepada masyarakat penerima,” katanya.

Advertisement Dia mengungkapkan, pada sektor pertanian, pemantauan menyasar program pembibitan tembakau yang melibatkan 20 penangkar. Setiap penangkar mendapatkan dukungan sebanyak 300 gram bibit tembakau untuk dikembangkan. Hasil pembibitannya disalurkan secara gratis kepada petani sasaran.

Program tersebut diharapkan membantu petani memenuhi kebutuhan bibit berkualitas sekaligus menekan biaya produksi pada awal masa tanam. ”Tim juga memastikan kelompok tani penerima memperoleh bantuan sesuai mekanisme yang ditetapkan melalui keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Sumenep,” ungkapnya.

Salamet mengutarakan, tim juga memantau program peningkatan keterampilan kerja yang dilaksanakan Dinas Ketenagakerjaan Sumenep. Tim pemantau turut menghadiri pembukaan pelatihan untuk melihat gambaran awal pelaksanaan program tersebut.

Advertisement Menurutnya, keberlanjutan program tetap membutuhkan evaluasi, terutama terkait penyaluran bibit dan perkembangan hasil budidaya tembakau. Sementara, pelatihan kerja perlu didukung kesempatan penerapan keterampilan agar manfaat DBHCHT juga berdampak terhadap peningkatan produktivitas dan kemandirian ekonomi masyarakat