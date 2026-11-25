SUMENEP, RadarMadura.id – Jabatan Kapolresta Sumenep mengalami pergantian. Kombes Pol Irwan Andy Purnamawan dipercaya menjadi Kapolresta Sumenep menggantikan Kombes Pol Ariek Indra Sentanu.

Pergantian Ariek dan Irwan tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2598/XI/KEP/2026 tertanggal 20 November 2026. Total kapolres/kapolresta se-Indonesia yang dimutasi Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto sebanyak 117 orang.

Irwan merupakan perwira menengah (pamen) Bareskrim Polri dengan penugasan pada Badan Narkotika Nasional (BNN). Pria 46 tahun kelahiran Kabupaten Bangkalan itu semula menjabat Kepala BNN Kota Jakarta Utara.

Advertisement Sementara Ariek mendapat penugasan baru sebagai Widyaiswara Kepolisian Madya Tingkat III pada Sespimmen Sespim Lemdiklat Polri. Ariek menjabat Kapolresta Sumenep sejak 14 Juli lalu.

Saat dihubungi Jawa Pos Radar Madura (JPRM), Ariek membenarkan jika dirinya mendapatkan amanah baru sebagai Widyaiswara Kepolisian Madya Tingkat III pada Sespimmen Sespim Lemdiklat Polri. “Iya, saya diberi tugas baru,” katanya.

Ariek menyatakan belum bisa berbagi pengalaman selama bertugas di Sumenep. Namun, ketika sertijab selesai dilaksanakan, pasti akan menyampaikan kesan selama berdinas di Kota Keris. “Nanti saja ya, pasti akan disampaikan,” janji Ariek.

Advertisement Sementara itu, Kasihumas Polresta Sumenep Ipda Ach Putrawardana membenarkan berkenaan dengan pergantian pucuk pimpinan di tubuh Polresta Sumenep. “Iya benar memang akan ada pergantian Kapolresta,” katanya.

Ach mengaku belum mengetahui secara pasti berkenaan dengan pelaksanaan serah terima jabatan (sertijab) Kapolresta tersebut. Sebab, dirinya masih belum menerima informasi lebih lanjut.