SUMENEP, RadarMadura.id – Nama Budianto tak dikenal luas, namun pengabdiannya sebagai pahlawan tanpa tanda jasa patut diapresiasi.

Dia rela mengajar di wilayah kepulauan demi memastikan setiap anak mendapat layanan pendidikan berkualitas.

Mengabdi sebagai guru di wilayah kepulauan bukan perkara mudah. Jarak dan luasnya lautan memisahkan jiwa dengan keluarga.

Advertisement Keterbatasan fasilitas, hingga persoalan infrastruktur menjadi tantangan yang harus dihadapi.

Namun, kondisi tersebut tidak menyurutkan semangat Budianto untuk tetap menjalankan tugasnya sebagai pendidik.

Advertisement Sejak awal 2009, Budianto mengabdikan diri di SDN Guwa-Guwa 1, Kecamatan Raas.

Selama kurang lebih 17 tahun, pria asal Desa Gapurana, Kecamatan Talango, itu tidak pernah berpindah tugas.

Perjalanan pengabdiannya dimulai saat Budianto kali pertama diangkat sebagai guru pengajar di lembaga itu.

Hingga akhirnya, pada 2018 dia dipercaya mengemban amanah sebagai kepala sekolah.

Budi bercerita, bertahan selama belasan tahun di wilayah kepulauan membutuhkan pengorbanan.