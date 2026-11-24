SUMENEP, RadarMadura.id – Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo meminta seluruh pemerintah desa menggalakkan kerja bakti secara rutin. Kegiatan tersebut direncanakan berlangsung setiap minggu untuk menjaga kebersihan lingkungan sekaligus mencegah terjadinya genangan air dan banjir.

Salah satu upaya yang ditekankan adalah membersihkan saluran drainase, selokan, serta lingkungan sekitar. Pemerintah daerah tengah merumuskan mekanisme pelaksanaan kegiatan tersebut agar bisa dilakukan secara serentak di seluruh desa.

Fauzi mengatakan, pihaknya juga meminta pemerintah desa melaporkan titik-titik yang selama ini kerap mengalami genangan saat musim hujan. Data tersebut diperlukan agar pemerintah daerah bisa memetakan wilayah rawan banjir dan menentukan langkah penanganan.

Advertisement ”Daerah-daerah mana saja yang setiap tahun selalu terjadi genangan, itu harus dilaporkan dulu kepada pemerintah daerah. Kemudian, kerja bakti setiap minggu, salah satunya membersihkan selokan dan sebagainya,” jelasnya.

Menurut dia, upaya menjaga kebersihan lingkungan tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah daerah. Perlu keterlibatan seluruh elemen masyarakat agar persoalan sampah dan saluran air tersumbat bisa ditangani bersama.

”Tidak bisa semua kebersihan ini diserahkan kepada pemerintah daerah. Harus bersama-sama. Jangan sampai ada yang membuang sampah ke selokan, sementara yang lain justru kerja bakti membersihkannya,” tegasnya.

Advertisement Bupati Fauzi mengajak masyarakat membangun kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan lingkungan masing-masing. Menurut dia, kebiasaan sederhana, seperti tidak membuang puntung rokok sembarangan, perlu menjadi perhatian bersama.