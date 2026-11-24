SUMENEP, RadarMadura.id – Kabar gembira bagi para pencari kerja di Sumenep. UPT Balai Latihan Kerja (BLK) Sumenep menggelar Bursa Kerja (Job Market Fair) 2026 pada Senin (23/11). Ratusan lowongan kerja dari puluhan perusahaan dibuka di satu tempat.

Plt Kepala UPT BLK Sumenep Aleixo Da Silva mengungkapkan, perusahaan-perusahaan di Sumenep yang ikut dalam job fair ini membawa lowongan kerja kurang lebih 340 posisi. Menurut dia, bursa kerja ini bukan sekadar ajang kumpul-kumpul perusahaan dan pencari kerja.

Menurut Aleixo, kegiatan ini adalah ujung dari proses panjang pelatihan yang telah dilakukan BLK selama satu tahun ini. Sebelum job fair digelar, BLK terlebih dahulu melakukan training needs analysis (TNA). BLK bertanya kepada dunia industri tentang keterampilan yang dibutuhkan.

Advertisement ”Apa yang dibutuhkan oleh dunia industri, ya kita latih. Kita lakukan pelatihan, mereka sudah selesai,” jelasnya.

Setelah peserta pelatihan lulus, BLK tidak melepas begitu saja. Hasil pelatihan itu ditawarkan kepada perusahaan melalui job fair. Perusahaan tidak perlu jauh-jauh mencari ke luar daerah. Sebab, tenaga kerja yang sudah dilatih sesuai kebutuhannya sudah tersedia di Sumenep.

”Inilah hasil yang Anda minta, ini kami salurkan kepada Anda. Silakan diterima,” tegas Aleixo.

Advertisement Aleixo berharap job fair ini tidak berhenti tahun ini saja. Dia ingin kegiatan ini berkelanjutan dan semakin besar di tahun-tahun mendatang. Dengan begitu bisa lebih banyak menampung kebutuhan masyarakat.