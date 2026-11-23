SURABAYA, RadarMadura.id – Pemkab Sumenep menerima hibah Barang Milik Negara (BMN) senilai sekitar Rp 9,3 miliar dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas. Tambahan aset infrastruktur sumber daya air tersebut diharapkan memperkuat pelayanan kebutuhan air baku masyarakat di sejumlah wilayah.

Penyerahan BMN ditandai dengan penandatanganan naskah hibah dan berita acara serah terima di Kantor BBWS Brantas, Surabaya, Sabtu (21/11). Prosesi tersebut disaksikan langsung Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo.

Aset yang diserahkan berupa lima unit jalan, irigasi, dan jaringan (JIJ) senilai Rp 9,3 miliar. Infrastruktur tersebut tersebar di lima lokasi. Yakni Desa Tajian, Daleman, Pragaan Laok, dan Semaan di Kecamatan Dasuk, serta Desa Sarokah di Kecamatan Saronggi.

Advertisement Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo mengatakan, pemberian hibah tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap daerah dalam memperkuat pembangunan infrastruktur sekaligus meningkatkan pelayanan publik. "Kami berharap sinergi tersebut semakin memperkuat pembangunan dan pelayanan publik bagi masyarakat Sumenep,” katanya.

Fauzi menegaskan, tanggung jawab pemerintah daerah tidak berhenti pada proses administrasi serah terima. Pemkab Sumenep harus memastikan seluruh aset dikelola dan dipelihara dengan baik agar fungsi infrastruktur tetap terjaga.

”Kami akan mendorong pemanfaatan aset ini secara optimal, terutama untuk mendukung pembangunan infrastruktur sumber daya air dan pemenuhan kebutuhan air baku masyarakat,” tegasnya.

Advertisement Fauzi menambahkan, keberadaan infrastruktur sumber daya air perlu ditunjang pengelolaan dan pemeliharaan berkelanjutan. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga diperlukan agar aset yang telah dibangun tetap berfungsi dan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.