SUMENEP, RadarMadura.id – Suasana haru dan syukur menyelimuti Aula Madrasah Nasy-atul Muta’allimin, Desa Candi, Kecamatan Dungkek, Sumenep, Minggu (22/11).

Pengurus Yayasan Al-Jailani Masa Bakti 2021-2026 menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPj) sekaligus mengukuhkan pengurus yayasan masa bhakti 2026-2031.

Acara itu dihadiri tokoh masyarakat, wali santri, dewan guru, dan pengurus. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menandai berakhirnya satu periode pengabdian sekaligus dimulainya babak baru perjuangan Yayasan Al-Jailani dalam memajukan pendidikan dan dakwah.

Advertisement Ketua Yayasan Al-Jailani, A. Ruhan, menegaskan bahwa selama lima tahun terakhir yayasan berkonsentrasi pada tiga hal utama. Yakni pembangunan, hubungan dengan masyarakat, pengembangan usaha, serta kelengkapan sarana dan prasarana di lembaga-lembaga yang berada di bawah naungan yayasan.

Selama periode 2021-2026, Yayasan Al-Jailani mengelola keuangan Rp 1.650.000.000. Dana tersebut dimanfaatkan secara transparan dan akuntabel untuk pembangunan fisik, peningkatan kualitas pembelajaran, hingga pemenuhan kebutuhan sarana prasarana di seluruh lembaga.

Ruhan juga menegaskan komitmennya bahwa yayasan akan terus berupaya melakukan pembenahan di masa-masa yang akan datang. ”LPj bukan sekadar laporan angka, melainkan bentuk tanggung jawab moral pengurus kepada masyarakat yang telah menitipkan amanah pendidikan anak-anak mereka,” katanya.

Advertisement Yayasan Al-Jailani mengelola lembaga pendidikan dari jenjang paling dasar hingga menengah, yakni KB, TK, MI, MTs, MA, hingga MDT. Kelengkapan jenjang ini menjadikan Al-Jailani sebagai pusat pendidikan terpadu bagi anak-anak Desa Candi dan sekitarnya, dari usia dini hingga siap melanjutkan ke perguruan tinggi.

SEMANGAT BARU: Pengukuhan Yayasan Al-Jailani Masa Bakti 2026-2031 di Aula Madrasah Nasy-atul Muta’allimin, Desa Candi, Kecamatan Dungkek, Sumenep, Minggu (22/11).

Salah seorang pengurus yayasan, Norman, menyampaikan rasa syukur atas perjalanan lima tahun yang penuh tantangan namun berhasil dilalui dengan kebersamaan. Dia menyebut, keberhasilan yayasan tidak lepas dari kekompakan pengurus, dukungan masyarakat, dan doa para sesepuh Desa Candi.

Menurut Norman, pengukuhan pengurus baru masa bakti 2026-2031 adalah energi baru untuk membawa Al-Jailani semakin maju. Dia berharap, pengurus baru mampu melanjutkan program pembangunan yang sudah berjalan, sekaligus melahirkan inovasi baru agar lembaga semakin unggul dan dipercaya masyarakat.