DASUK, RadarMadura.id – Puskesmas Dasuk terus melakukan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Salah satunya, program Siap Antar Jemput Pasien sampai Rumah (Siramah).

Inovasi tersebut mampu mengantarkan Puskesmas Dasuk meraih piagam penghargaan inovasi terbaik dari Pemkab Sumenep pada 11 November 2026. Siramah merupakan layanan antar jemput khusus pasien yang tidak memiliki kendaraan.

Melalui program ini, petugas Puskesmas Dasuk menjemput pasien dari rumah menuju puskesmas untuk mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan. Setelah pelayanan selesai, pasien diantar kembali ke rumah.

Advertisement Kepala Puskesmas Dasuk Hj. Titik Nurhayati, S.ST., M.Kes. mengatakan, Siramah dikembangkan untuk memastikan keterbatasan kendaraan tidak menghalangi masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan. “Ini upaya Puskesmas Dasuk menghadirkan pelayanan yang mudah dijangkau dan berorientasi pada kebutuhan pasien,” katanya.

Menurutnya, penghargaan yang diterima menjadi capaian sekaligus motivasi bagi Puskesmas Dasuk untuk terus mengembangkan inovasi pelayanan. Dia ingin memastikan masyarakat mudah mengakses layanan kesehatan, termasuk warga yang memiliki keterbatasan transportasi.