SUMENEP, RadarMadura.id – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumenep menargetkan penerapan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) elektronik secara penuh mulai 2027. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari transformasi pelayanan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) menuju sistem digital.

Penerapan SPPT elektronik sebenarnya sudah dimulai sejak 2026. Karena dalam masa transisi, sebagian wajib pajak masih menerima SPPT dalam bentuk cetak, sedangkan lainnya sudah bisa mengakses dokumen tersebut secara daring.

Kepala Bapenda Sumenep Ferdiansyah Tetrajaya mengatakan, penggunaan SPPT elektronik diharapkan dapat memangkas proses distribusi sekaligus menekan biaya operasional. Sebab, selama ini pencetakan dan penyaluran dokumen pajak ke seluruh desa membutuhkan waktu, tenaga, serta anggaran yang tidak sedikit.

Advertisement "Yang penting sudah ada internet, tinggal buka aplikasi. Mau dicetak, cetak di situ, selesai," katanya.

Dia menjelaskan, sebelumnya pencetakan SPPT dilakukan secara terpusat sebelum didistribusikan ke masing-masing desa. Dengan sistem baru, pemerintah desa dapat mencetak dokumen secara mandiri apabila wajib pajak masih membutuhkan bukti fisik

Untuk mendukung penerapan tersebut, bapenda telah memberikan pembekalan kepada operator desa yang bertugas menangani pelayanan PBB-P2.

Advertisement Dengan begitu, mereka bisa membantu masyarakat mengakses maupun mencetak SPPT melalui aplikasi yang tersedia.

"Operator desa sudah kita edukasi. Asal ada internet, tinggal buka aplikasinya dan selesai," jelasnya.

Selain SPPT elektronik, lanjut dia, bapenda juga menghadirkan inovasi ATM PBB. Melalui layanan tersebut, masyarakat cukup memasukkan nomor objek pajak (NOP) untuk mengetahui besaran tagihan. Pembayaran selanjutnya dapat dilakukan menggunakan kode QR.

Bapenda juga menyediakan sejumlah kanal pembayaran digital dan gerai mitra untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak. "Sosialisasi dan pendampingan tetap dilakukan agar masyarakat yang belum terbiasa dengan layanan digital bisa beradaptasi dengan perubahan sistem tersebut," tandasnya. (tif/yan)