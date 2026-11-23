SUMENEP, RadarMadura.id – Manfaat dari aglomerasi pabrik hasil tembakau (APHT) di Desa Guluk-Guluk, Kecamatan Guluk-Guluk, mulai dirasakan masyarakat. Hingga saat ini sebanyak 12 perusahaan rokok (PR) telah menyerap sekitar 240 pekerja.

Direktur Utama PD Sumekar Hendri Kurniawan mengatakan, perusahaan daerah tersebut menjadi pelaksana penyelenggaraan APHT dengan menerapkan sistem sewa fasilitas bagi perusahaan rokok.

Dari 12 PR yang bergabung, 11 di antaranya menyewa fasilitas dengan tarif Rp 55 juta per tahun. "Sementara satu perusahaan lainnya membayar Rp 60 juta per tahun," katanya.

Advertisement Menurut dia, keberadaan APHT diharapkan mampu mendorong pertumbuhan industri hasil tembakau sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. "Harapan kami, KIHT ini menjadi tempat yang mampu membuka peluang kerja," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (DKUPP) Sumenep Moh. Ramli menyatakan, fasilitas APHT saat ini telah dimanfaatkan untuk kegiatan produksi rokok jenis sigaret kretek tangan (SKT). Setiap perusahaan diperkirakan mempekerjakan sekitar 20 orang. Dengan demikian, 12 perusahaan yang bergabung berpotensi menyerap sekitar 240 tenaga kerja.

"Ada 12 PR yang telah bergabung dengan kami melalui kontrak pemanfaatan fasilitas," jelasnya.

Advertisement Ramli menyampaikan, tahun ini pihaknya telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 1,6 miliar untuk membangun gudang. Gudang yang akan dibangun merupakan tipe B dengan luas sekitar 240 meter persegi.