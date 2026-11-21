Kelangkaan Pupuk Jadi Sorotan, Fraksi PDI Perjuangan Minta Pemkab Lakukan Evaluasi
SUMENEP, RadarMadura.id – Sejumlah persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat menjadi sorotan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumenep.
Mulai dari kelangkaan pupuk bersubsidi, distribusi bahan bakar minyak (BBM) di wilayah kepulauan, hingga ketidaktepatan data penerima bantuan sosial (bansos).
Persoalan tersebut disampaikan juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumenep Wahyudi saat membacakan laporan hasil reses dalam rapat paripurna DPRD Sumenep, Rabu (18/11).
Dia menyebut, berbagai keluhan yang dihimpun langsung dari masyarakat harus menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah.
Di sektor pertanian, petani masih mengeluhkan kelangkaan dan ketimpangan distribusi pupuk bersubsidi.
Fraksinya meminta pemerintah mengevaluasi mekanisme penyaluran sekaligus memperbaiki data penerima.
Selain itu, dukungan terhadap petani perlu diperkuat melalui modernisasi alat dan mesin pertanian serta riset benih unggul.
”Temuan langsung di lapangan bukan sekadar daftar usulan belaka, melainkan bukti konkret adanya persoalan yang menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.
Persoalan lain muncul pada distribusi BBM bersubsidi. Terutama di wilayah kepulauan.
Masyarakat mengeluhkan harga dan ketersediaan BBM yang dinilai belum sesuai ketentuan.
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