SUMENEP, RadarMadura.id – Keberadaan dua sepeda motor tanpa dokumen resmi di dalam ruang tunggu penumpang Pelabuhan Kalianget menjadi sorotan.

Kepala UPTD Pelabuhan Kalianget Sahma mengaku tidak mengetahui keberadaan kendaraan tersebut karena sedang mengurus aktivitas penumpang di tengah padatnya kegiatan kapal.

Sahma mengatakan, saat itu terdapat tiga kapal yang beroperasi, yakni rute Pulau Podai, Kangean, dan Raas. Kondisi dermaga yang cukup padat membuat dirinya lebih banyak berada di lapangan untuk mengatur aktivitas penumpang.

Advertisement "Di sana memang tidak dikunci ruang tunggunya. Hari itu ada kegiatan tiga kapal, Podai, Kangean, dan Raas. Karena dermaga krodit, saya langsung ke lapangan. Tidak tahunya, tidak lama kemudian anggota resmob datang. Saya tidak tahu karena sedang mengurus penumpang," ungkapnya.

Dia menuturkan, ruang tunggu tersebut memang sengaja dibuka sebagai tempat penampungan sementara bagi calon penumpang yang tidak terangkut kapal. Namun, fasilitas itu sejatinya tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor.

"Pintu itu dibuka karena memang ruang tunggu dan tempat penampungan bagi penumpang yang tidak dapat kapal. Tetapi, bukan untuk sepeda motor," ucapnya.

Advertisement Sahma juga mengakui, ruang tunggu tersebut belum dilengkapi kamera pengawas atau CCTV. Perangkat pengawasan yang sebelumnya tersedia kondisinya rusak. Sehingga aktivitas di dalam ruangan tidak terpantau melalui kamera.

"Saya sudah mewanti-wanti teman-teman, tetapi mereka juga tidak tahu semuanya. Ke depan, akan saya lakukan pemantauan terus," janjinya.

Dia menambahkan, Pelabuhan Kalianget telah disidak Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan (Disperkimhub) Sumenep. Salah satu tindak lanjutnya adalah melengkapi fasilitas CCTV untuk memperkuat pengawasan di kawasan pelabuhan.

Sementara itu, Satreskrim Polresta Sumenep masih mendalami asal-usul 13 sepeda motor tanpa dokumen resmi yang diamankan di kawasan Pelabuhan Kalianget. Polisi menelusuri pemilik kendaraan sekaligus pihak yang diduga bertanggung jawab atas rencana pengiriman ke Pulau Kangean.