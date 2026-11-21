SUMENEP, RadarMadura.id – Sedekah Rombongan (SR) bersama YBS BRILIAN menggelar khitan massal gratis bagi 36 anak di Masjid Assobirin, Kepulauan Talango, Kabupaten Sumenep, Minggu (15/11).

Kegiatan tersebut menjadi bentuk kepedulian sosial sekaligus pengabdian kepada masyarakat, khususnya keluarga duafa yang memiliki keterbatasan ekonomi. Melalui program tersebut, anak-anak dari keluarga kurang mampu bisa mendapatkan layanan khitan tanpa harus terbebani biaya.

Wakil Ketua Yayasan Sedekah Rombongan, Soetomo mengatakan, kegiatan itu bertujuan membantu masyarakat yang membutuhkan, terutama keluarga duafa agar anak-anak mereka memperoleh layanan khitan secara gratis.

Advertisement "Tujuan kegiatan ini adalah membantu masyarakat, khususnya keluarga duafa, agar anak-anak mereka bisa mendapatkan layanan khitan secara gratis," ujarnya.

Menurut dia, khitan massal tersebut juga menjadi wujud nyata kepedulian dan pengabdian Sedekah Rombongan kepada masyarakat. Kolaborasi dengan YBS BRILIAN diharapkan dapat memperluas manfaat kegiatan sosial, terutama dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Soetomo berharap, kegiatan serupa bisa terus dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak. Dukungan pemerintah, lembaga, perusahaan, hingga donatur dinilai penting untuk menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan.