SUMENEP, RadarMadura.id – Pengisian jabatan kepala sekolah (Kepsek) di lingkungan Dinas Pendidikan (Dispendik) Sumenep belum sepenuhnya tuntas.

Dari 248 usulan yang diajukan Pemkab Sumenep, baru 129 kepala sekolah yang ditetapkan.

Sementara 119 usulan lainnya masih menggantung karena proses verifikasi persyaratan belum rampung.

Advertisement Belum selesainya verifikasi membuat pengisian puluhan jabatan kepala sekolah belum dapat dilanjutkan.

Saat ini, Dispendik Sumenep masih memeriksa kelengkapan persyaratan calon kepala sekolah sebelum usulan tersebut diteruskan ke instansi terkait untuk diproses lebih lanjut.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sumenep Benny Irawan mengatakan, pihaknya belum menerima pengajuan lanjutan dari dispendik.

Advertisement Dengan demikian, 119 usulan yang tersisa belum bisa diproses di tingkat BKPSDM.

Menurut Benny, pemeriksaan kelengkapan persyaratan menjadi tahapan penting sebelum usulan pengisian jabatan kepala sekolah diteruskan.

Sebab, berkas administrasi yang belum lengkap tidak dapat diproses lebih lanjut.

”Sepertinya dispendik masih mengecek persyaratan calon kepala sekolah yang akan dilantik. Sampai sekarang belum ada pengajuan dari dispendik ke kami,” ujarnya.