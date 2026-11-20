SUMENEP, RadarMadura.id – Pengawasan di kawasan Pelabuhan Kalianget menjadi sorotan setelah 13 sepeda motor tanpa dokumen resmi ditemukan di sejumlah titik.

Dua di antaranya bahkan berada di ruang tunggu penumpang yang semestinya digunakan untuk fasilitas calon penumpang kapal.

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan (Disperkimhub) Sumenep Dadang Deddy Iskandar membenarkan temuan tersebut.

Advertisement "Dua motor itu bukan ditemukan di dalam kantor UPTD Pelabuhan Kalianget, tapi di ruang tunggu penumpang pelabuhan," ungkapnya.

Menindaklanjuti temuan itu, Dadang mengaku telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pelabuhan Kalianget, Selasa (17/11).

Advertisement Dia meminta seluruh petugas meningkatkan pengawasan dan tidak terlibat dalam aktivitas pengiriman kendaraan tanpa dokumen resmi.

"Saya tegaskan kepada petugas di sana, apabila ada oknum yang terlibat, akan diproses hukum. Disperkimhub pasti kooperatif terhadap penanganan perkara yang dilakukan oleh Satreskrim Polresta Sumenep," ucapnya.

Dadang juga memastikan tidak akan memberikan toleransi kepada petugas maupun oknum UPTD Pelabuhan Kalianget yang terbukti terlibat. Bahkan, sanksi tegas berupa pemecatan telah disiapkan.

"Kami akan melakukan penindakan yang sangat tegas kepada oknum petugas jika terbukti terlibat dalam kasus dugaan penyelundupan, berupa pemecatan," tegasnya.

Menurutnya, kasus tersebut menjadi bahan evaluasi untuk memperketat pengawasan di kawasan pelabuhan. Ke depan, ruang tunggu penumpang hanya boleh digunakan sesuai peruntukannya.