SUMENEP, RadarMadura.id – Santri tidak hanya rajin mengaji. Mereka juga meneguhkan semangat literasi. Seperti yang tampak dalam rangkaian Pekan TMI Menulis 2026.

Kegiatan itu merupakan program Ma’had TMI Al-Amien Prenduan pada 14–20 November 2026.

Kegiatan ini menjadi salah satu upaya untuk melestarikan tradisi literasi sekaligus menumbuhkan semangat menulis di kalangan santri.

Advertisement Direktur TMI Al-Amien Prenduan KH Suyono Khattab menyampaikan tiga alasan penting program ini terus diselenggarakan setiap tahun.

Pertama, menjaga agar tradisi literasi di TMI tidak redup. Kedua, menulis merupakan warisan para ulama yang tidak boleh ditinggalkan.

Baca Juga: Bikin Sambal Bawang Teri Pedas dengan Bahan Sederhana untuk Menemani Berbagai Menu Makan

Advertisement Ketiga, TMI Al-Amien telah melahirkan banyak penulis yang perlu terus dilestarikan.

”Itu yang harus kita jaga. Kami menginginkan para penulis dari kalangan santri lahir pada masa-masa mendatang,” tegasnya dalam keterangan tertulis yang diterima Jawa Pos Radar Madura (JPRM) Kamis (19/11).

Pekan TMI Menulis merupakan rangkaian kegiatan yang terdiri atas workshop, seminar, dan berbagai perlombaan internal santri.

Materi workshop meliputi penulisan cerpen, puisi, esai, resensi buku, hingga berita.

Kiai Ali Ibnu Anwar selaku penanggung jawab menjelaskan, Pekan TMI Menulis merupakan salah satu program pendidikan di luar kelas yang wajib diikuti seluruh santri Ma’had TMI Al-Amien Prenduan.