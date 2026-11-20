SUMENEP, RadarMadura.id – Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Informasi (KI) di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (18/11).

Dalam kesempatan itu, dia memperkenalkan Sistem Pelayanan Informasi Terintegrasi, Transparan, Akuntabel, dan Responsif (SIPINTAR) PPID.

Di hadapan peserta dari berbagai daerah, Bupati Fauzi memaparkan jika SIPINTAR PPID merupakan platform terintegrasi untuk memudahkan masyarakat mengakses Dokumen Informasi Publik (DIP) dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

Advertisement Melalui sistem tersebut, warga tidak perlu mendatangi kantor OPD satu per satu untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

”Informasi publik merupakan hak masyarakat. Karena itu, pemerintah harus menghadirkan pelayanan yang mudah diakses, cepat, transparan, dan terintegrasi,” paparnya.

Menurutnya, SIPINTAR PPID juga mendorong efisiensi pengelolaan informasi di lingkungan pemerintahan. Seluruh OPD terhubung dalam satu sistem sehingga tidak perlu membangun platform pelayanan secara terpisah. Setiap perangkat daerah cukup menyiapkan dan memperbarui dokumen informasi sesuai tugas dan kewenangannya.

Advertisement Meski demikian, Fauzi menegaskan keberhasilan inovasi tersebut tidak hanya bergantung pada teknologi. Komitmen setiap OPD dalam menyediakan informasi yang akurat dan mutakhir menjadi faktor penting.

”Seluruh OPD harus bergerak bersama. Konsistensi memperbarui informasi menjadi kunci agar SIPINTAR PPID benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.

Untuk menjaga kualitas pelayanan, Pemkab Sumenep terus melakukan pembinaan, pendampingan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pengelolaan informasi publik di setiap OPD. Langkah tersebut dilakukan agar pelayanan berjalan sesuai ketentuan dan prinsip keterbukaan informasi.

Fauzi berharap, keterbukaan informasi tidak sebatas menyediakan dokumen, tetapi juga memberi ruang bagi masyarakat untuk mengawasi pemerintahan dan menyampaikan masukan. ”Kami ingin masyarakat semakin mudah memperoleh informasi, ikut melakukan pengawasan, serta memberikan masukan konstruktif bagi pembangunan Sumenep,” harapnya.