SUMENEP, RadarMadura.id – Puskesmas Pamolokan membuat inovasi Pojok Pengobatan Tradisional (Potra). Inovasi ini semakin mendekatkan pelayanan kesehatan berbasis kearifan lokal kepada masyarakat. Puskesmas memanfaatkan tanaman obat keluarga (toga) sebagai salah satu upaya menjaga kesehatan.

Masyarakat bisa mengakses sejumlah layanan dalam inovasi Potra. Yakni, konsultasi pengobatan tradisional, pembuatan ramuan herbal atau jamu, edukasi pemanfaatan toga, hingga terapi komplementer seperti akupresur dan pijat tradisional.

Inovator Potra Anik Winarti, A.Md.Keb. mengatakan, ramuan herbal yang disediakan ditujukan untuk membantu mengatasi berbagai keluhan kesehatan. Di antaranya nyeri sendi, asam urat, kolesterol, gula darah, meningkatkan daya tahan tubuh, hingga membantu melancarkan air susu ibu (ASI).

Advertisement ”Kami menyediakan jamu tradisional gratis setiap satu minggu sekali untuk pengunjung atau pasien Puskesmas Pamolokan. Selain itu, kami juga hadir di posyandu untuk mengedukasi kader dan sasaran agar bisa membuat jamu herbal dari tanaman yang ada di sekitar,” ujarnya.

Kepala Puskesmas Pamolokan drg. Novia Sri Wahyuni, M.Kes. menyampaikan, inovasi Potra menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan mengangkat potensi lokal. K

oordinasi antara puskesmas, kader kesehatan, dan jejaring penyehat tradisional juga terus diperkuat.