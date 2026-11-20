Puskesmas Arjasa Raih Penghargaan Terbaik Nasional
ARJASA, RadarMadura.id – Puskesmas Arjasa meraih penghargaan Puskesmas Terbaik kategori daerah perbatasan, kepulauan, kawasan hutan, dan komunitas adat terpencil dengan akses sulit tahun 2026.
Penghargaan diserahkan Kemenkes RI dalam rangkaian Health and Innovation Festival (HAI Fest) 2026 di Balai Kartini, Jakarta Selatan, pada Minggu–Selasa (15–17/11).
Kegiatan HAI Fest 2026 digelar untuk memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 dengan tema Connecting Innovation and Delivering Health for All. Kegiatan tersebut menjadi wadah kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat pengembangan dan pemanfaatan inovasi kesehatan, sekaligus memperluas akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Kepala Puskesmas Arjasa dr Dini Martanti, M.Kes, mengatakan, penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas upaya dan pengabdian seluruh tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Prestasi tersebut diharapkan bisa memotivasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat di wilayah dengan akses sulit.
”Penghargaan ini akan menjadi penyemangat untuk terus berbenah dan mengembangkan pelayanan kesehatan yang lebih baik,” katanya.
Dini berharap, penghargaan tingkat nasional tersebut membawa dampak positif bagi peningkatan pelayanan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Arjasa. ”Semoga Puskesmas Arjasa terus berkembang menjadi lebih baik dalam memberikan pelayanan, khususnya bagi masyarakat di daerah dengan akses sulit,” imbuhnya. (iqb/bil)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!