ARJASA, RadarMadura.id – Puskesmas Arjasa meraih penghargaan Puskesmas Terbaik kategori daerah perbatasan, kepulauan, kawasan hutan, dan komunitas adat terpencil dengan akses sulit tahun 2026.

Penghargaan diserahkan Kemenkes RI dalam rangkaian Health and Innovation Festival (HAI Fest) 2026 di Balai Kartini, Jakarta Selatan, pada Minggu–Selasa (15–17/11).

Kegiatan HAI Fest 2026 digelar untuk memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 dengan tema Connecting Innovation and Delivering Health for All. Kegiatan tersebut menjadi wadah kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat pengembangan dan pemanfaatan inovasi kesehatan, sekaligus memperluas akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Advertisement Kepala Puskesmas Arjasa dr Dini Martanti, M.Kes, mengatakan, penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas upaya dan pengabdian seluruh tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Prestasi tersebut diharapkan bisa memotivasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat di wilayah dengan akses sulit.

”Penghargaan ini akan menjadi penyemangat untuk terus berbenah dan mengembangkan pelayanan kesehatan yang lebih baik,” katanya.